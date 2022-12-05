"Cumhuriyet'in 100. yılı için projelerimiz var"

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; 'Anadolu Ateşi' dans gösterisi İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde yanmaya devam etti. Sanat ve kültürü bir araya getiren Mustafa Erdoğan, muhabirlerin sorularını cevapladı.

"DÜNYANIN HER YERİNDEN TALEPLER GELİYOR" Mustafa Erdoğan, "Biz bu sahneye çok yakışıyoruz. Yıllardır hayalini kurduğumuz bir şeydi. İstanbul'da sabit gösteriler yaptık. 2001'den itibaren her yaz Antalya’da gösteriler devam ediyor. Oradaki sezonu bitirip, İstanbul'a geldik. Kışın aslında Dünya turnesi yapıp, İstanbul’u ihmal ederdik ama burası çok daha iyi oldu. Dünya turnesini de ihmal etmeden tekrar başlatacağım. Pandemi sürecinde zorluklar çektik, şimdi dünyanın her tarafından talepler geliyor. Büyük Avrupa turnesi yeniden güncellendi. Eski coşkumuzla ve özlemimizle Dünya sahnelerine açılacağız. 'Anadolu Ateşi' artık bir Dünya klasiği... 20 yılı geçtik. Cumhuriyetin 100. yılı için bir proje yapıyoruz. 2023 yılı boyunca defalarca temsil edilecek. Hem Türkiye ve Dünya turnesinde gösterilere devam edeceğiz. Okullar devam ediyor. 13 okuluz, iki bine yakın öğrencimiz var" dedi.

"TURİSTLERE YÖNELİK AYRI BİR BİLET AĞI KURACAĞIZ" Erdoğan, gazetecilerin, "Bu akşam izlemeye gelen birçok yabancı turist gördük. Siz bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Önümüzdeki süreçte daha da artacak. Özellikle şubat ayından itibaren turistlere yönelik ayrı bir tanıtım ve bilet ağı kuracağız. Onlar daha ülkelerinden gelmeden bu biletleri alabilecek. Antalya’da aynı sistemi uyguluyoruz" yanıtını verdi.

"TÜRKİYE'Yİ BÖYLE TANISINLAR İSTİYORUM" Mustafa Erdoğan, ayrıca, "Buraya gelen yabancılara İstanbul'un o güzel kültürünü, tarihini sunmanın yanında eskiden yanlış yapılan gösteriler yerine bu gösterinin sunuluyor olması çok önemli. Türkiye’yi böyle tanısınlar istiyoruz ve son olarak belirtmek istiyorum; bu güzel salonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizim artık gurur duyacağımız bir salonumuz var" şeklinde konuştu.