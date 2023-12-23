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        Haberler Magazin Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli, Urla'dan aday adayı - Magazin haberleri

        Mustafa Denizli'nin kızı Lâl Denizli, Urla'dan aday adayı

        Teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lâl Denizli, 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'den İzmir Urla Belediyesi için aday adayı oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 16:22 Güncelleme: 23.12.2023 - 16:22
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          Geçmişte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi futbol takımlarının teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Denizli'nin kızı Lâl Denizli, belediye başkanlığı için kolları sıvadı.

        • 2

          Lâl Denizli, CHP'den İzmir'in Urla ilçesinin belediye başkanlığına talip oldu.

        • 3

          Lâl Denizli, "Büyük bir değişim heyecanıyla başlattığımız Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılı’nda gelecek vizyonumuzun en çalışkan neferlerinden biri olmaya adayım" dedi.

        • 4

          Lâl Denizli, saha çalışmalarına başladı ve Urla'daki muhtarları ziyaret etti.

          LÂL DENİZLİ HAKKINDA

          Pierre Loti Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi. Ardından Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisansyaptı. Lal Denizli, CHP Gençlik Kolları’nda aktif olarak çalışıyor.

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