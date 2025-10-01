Mustafa Denizli: Üst tur için önemliydi!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 yendi. HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli mücadele sonrasında değerlendirmelerde bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup etti.
Mücadele sonrasında HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli karşılaşmayı değerlendirdi.
İşte Mustafa Denizli'nin yorumları:
"Galatasaray'ın Manchester City dışında zorlu rakibi kalmadı. Bu akşamki gibi 3 puan, Galatasaray'ın bir üst tura yükselmesi için önemliydi. Okan Buruk harika tercihler yaptı. Tercihler gerçekten harikaydı. Başta Okan Buruk'u, ardından tüm takımı ve özellikle de inanılmaz destek veren taraftarı kutlamak lazım."
"Bu geceler hakikaten çok önemli. Bu, sadece Galatasaray'ın başarısı olarak değil, Türkiye'nin başarısı olarak geçecek dış basında. Bu akşam ligdeki Galatasaray'dan eser yoktu. Galatasaray şunu da gösterdi; bu takım böyle oynadığı müddetçe dışarıda da puan alabilir. Sadece 3 puanın kazanılması değil, kime karşı kazanıldığı daha önemli."