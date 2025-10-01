Mustafa Denizli: Üst tur için önemliydi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

Mücadele sonrasında HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli karşılaşmayı değerlendirdi.

REKLAM advertisement1

İşte Mustafa Denizli'nin yorumları:

"Galatasaray'ın Manchester City dışında zorlu rakibi kalmadı. Bu akşamki gibi 3 puan, Galatasaray'ın bir üst tura yükselmesi için önemliydi. Okan Buruk harika tercihler yaptı. Tercihler gerçekten harikaydı. Başta Okan Buruk'u, ardından tüm takımı ve özellikle de inanılmaz destek veren taraftarı kutlamak lazım."

MS | 🇹🇷 Galatasaray 1 🆚 0 Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #UCL



🎙️ Mustafa Denizli: Bu akşamki gibi 3 puan, Galatasaray'ın bir üst tura yükselmesi için önemliydi. Okan Buruk harika tercihler yaptı. Tercihler gerçekten harikaydı. Başta Okan Buruk'u, ardından tüm takımı ve özellikle de inanılmaz… pic.twitter.com/d7vVIf3tBR — HT Spor (@HTSpor) September 30, 2025

"Bu geceler hakikaten çok önemli. Bu, sadece Galatasaray'ın başarısı olarak değil, Türkiye'nin başarısı olarak geçecek dış basında. Bu akşam ligdeki Galatasaray'dan eser yoktu. Galatasaray şunu da gösterdi; bu takım böyle oynadığı müddetçe dışarıda da puan alabilir. Sadece 3 puanın kazanılması değil, kime karşı kazanıldığı daha önemli."

MS | 🇹🇷 Galatasaray 1 🆚 0 Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #UCL



🎙️ Mustafa Denizli: Bu geceler hakikaten çok önemli. Bu, sadece Galatasaray'ın başarısı olarak değil, Türkiye'nin başarısı olarak geçecek dış basında. Galatasaray şunu da gösterdi; bu takım böyle oynadığı müddetçe dışarıda da puan… pic.twitter.com/YYNiAC2zaX — HT Spor (@HTSpor) September 30, 2025