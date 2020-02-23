Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerek tarihi bir zafere imza attı. Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

FETİH SURESİ...

"Ben o ayeti kendiliğinden söyledim. Benim aklıma direkt o geldi. Çok doğaldı benim için. Sonra bu sinerji oldu, milyonlarca insanın temennisi oldu."

"Maç bitince verilen ses beni üzdü, elimizden geleni yaptık ama söndüremedik. Onların kulaklarına bir zarar gelince ben çok üzülüyorum. Ruh kitlesel, taraftarımıza helal olsun."

"Fenerbahçe taraftarıyla çok yakındım. Maç boyunca bana hiçbir kötü söz söylenmedi"

"Biz hiçbir zaman rakibimizi küçümsemedik, onlara değer verdik. İnşallah bunu tamamına erdirir ve mayıs ayında ipi göğüsleriz."

"FENERBAHÇE YARIŞTAN KOPMAZ..."

"Fenerbahçe yarıştan kopmaz, bence 7 takımın da şansı var."