Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, şampiyonluk yarışı ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Cengiz'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Galatasaray adının olduğu her yerde şampiyonluk için mücadele eder. Bursaspor maçı şampiyonluk ümitlerimizi pekiştirdi. İnşallah bu sezon da şampiyon olacağız.

FATİH TERİM'LE SÖZLEŞME UZATTIK

Fatih Terim ile sözleşmemizi 5 yıl uzattık, kendisi maddeye tek taraflı hiçbir şey koymadı. Fesih için hiçbir tazminat istemiyor. TFF, hocam ile oturup konuşsaydı, hocam bu tazminat davasını açmazdı. Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışı için hocamı aramadım. 6 Milyon TL'yi saymaya kalksanız, dört gün sürer. İnsanlar klavye başında bazı şeyleri kolay sanıyor. Yaptığı takdir edilesi bir davranış. Gönül isterdi ki bir milli dava sonrasında bunlar olmasaydı. Gönüllerimiz birlikte. Hocamızla devre arasında imza töreni yapmak istedik, fırsat bulamadık. Şimdi yapalım desek bunu Genel Kurul'da oy almak için yapıyoruz değerlendirirler diye yapmadık. Genel Kurul'dan sonra hocamızla bir imza töreni gerçekleştireceğiz.

DIAGNE'YE ÖVGÜ

Mbaye Diagne çok büyük bir oyuncu ve özellikle hocamızın istediği bir oyuncu. Teknik heyet ne derse, yapmaya çalışırız. Diagne transferi bizi zorladı ama doğru bir tercih. Biz hale UEFA'da artı durumdayız. Diagne'yi alana kadar ne çektiğimizi bir Allah, bir de Abdurrahim Albayrak biliyor. Bir sürü planımız vardı ama tutmadı. Taraftarlar, bana sert söylemde bulunmadılar ama attığım her adımda 'forvet' dediler. Diagne üç golü hemen atamadı diye ıslıklamamalıyız. Diagne'yi iki kişi tutuyor ama bu şekilde boşta kalanlar golleri atıyor. Defans transferleriyle gol yeme sayımız düştü. Diagne değerli bir karakter, şahsen tanıştık.

Kulüpler Birliği'nin bizimle ilgili açıklaması hoş olmadı. Aynı bildiriyi yayınlayan kulüpler, hakem hataları sonrası açıklama yaptı. Men dakka dukka. Hakemler kasıtlı hata yapmıyor ama düzenli hata yapıyor. O zaman bırakmanız gerek, bunu söyledik.

YABANCI SINIRI

Galatasaray ne zaman galip gelse, yabancı sınırı konuşuluyor. Bunu sürekli gündeme getiren kişi Milli Takım'ın eski teknik direktörü. Lucescu başarılı olamadı, maya tutmadı. Başarısızlığı yabancı sayısına bağladı. Yabancı kuralına karşıyım. Sahaya koro çıkartmıyoruz. Zaten milyonlarca insan milli marş söylüyor. Milli marşa en saygılı ülkeyiz. Bu arada bizim aldığımız bilgi, TFF kulüplerden yabancı futbolcular için 2,5 milyon TL alıyor, ama bu parayı kulüplere vermiyor. Federasyon yabancı serbestisini asla kısıtlamamalı. Rekabet başarıyı getirir. Teşvikten bahsediliyor. Bu teşvikin biz Galatasaray olarak altyapıya harcanmasının zorunlu olmasını istiyoruz. Yoksa yine gidip bu parayla transfer yapılırsa ne olacak. İsim vermek istemiyorum ama Eskişehir'den bir oyuncu aldık çok paraya. Ağır faturalar olarak bize geri döndü. Biz kendi evlatlarımızın yetişip parlamasını isteriz. Kendi vatandaşımı ve kendi yerlimi tercih ederim. Teknik direktörlerin hepsi yerli. Teşvik parasının altyapıya harcanmasının şart olmasını istiyoruz.

"VAR KONUŞMALARI YAYINLANSIN"

Bugüne kadar 2 kez VAR konuşmaların yayınlanmasını istedik. Fenerbahçe ve Konyaspor maçları... Yayınlanmadı. IFAB'a iki kere başvurduk. 2 ay sürdü. IFAB, kararın TFF'ye ait olduğunu söyledi. Ben TFF Başkanı olsam VAR konuşmalarını yayınlardım. Ayrıca hakemler Galatasaray'a karşı çok cesurlar. Bursaspor maçındaki 8 faulümüze 6 sarı kart çıktı ama maç sonunda bakarsanız Bursaspor hakemi eleştiriyor. Ben hakemlerin bile kendilerinden mutlu olduklarını düşünmüyorum.

"GOMIS AYRILDIKTAN SONRA DEĞERİMİZİ DAHA İYİ ANLADI"

Gomis çok tatlı bir adam. Kişisel olarak da tanıştık. Hocamız da sever. Sanırım Gomis, Türkiye'den ayrıldıktan sonra Türkiye'nin ve Galatasaray'ın değerini daha iyi anladı. Sürekli burada zaten. Seçimlere girse kazanacak neredeyse. Antipatik çocuk da değil. Gomis'e biz asla git demedik. Ne Gomis ne hocamız ne de bizim hiç art niyetimiz yoktu ama şartlar böyle gelişti. Gomis'e başarılar diliyorum. Seviyor Galatasaray'ı. Buradan ayrılıp Türkiye hakkında kötü konuşanları da gördük. Gomis hala güzel konuşuyor. Taraftarın gönlünde duruyor. Bizimle hala olsa güzel olurdu evet ama yok. Gomis'e de teşekkür ederiz Galatasaray ve Türkiye için dedikleri yüzünden.

"MANUEL FERNANDES'İ TEKLİF ETTİLER"

"Lokomotiv Moskova, Manuel Fernandes'i bize teklif etti. Futbolculuğunu beğenirim ama 'Siz niye bırakıyorsunuz?' dedik, cevaplamadılar. Mali şartları o zaman uygun gelmedi. Mali şartları uygun olan her şeyi değerlendiririz. Fatih Hoca ile o zaman bu transferi konuşmadık."

"ZLATAN IBRAHIMOVIC İÇİN ÇOK UĞRAŞTIK"

"Zlatan Ibrahimovic için en üst düzeyde çok uğraştık ama ABD'de kalmak istedi. Ibrahımovic çok değişik biri. En büyük hayalim Galatasaray'ın 3-4 kez Şampiyonlar Ligi'ni ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanması."

"GÖKHAN TÖRE İÇİN GİRİŞİMİMİZ OLMADI"

"Gökhan Töre için yorum yapamam. Gökhan böyle bir açıklama yapmasaydı daha iyi olurdu diyebilirim sadece. Beşiktaş'ın iç işleri hakkında yorum yapmak hoş olmaz. Beşiktaş için en iyisini dilerim. Gökhan Töre için bir girişimimiz olmadı."

"MUSLERA'YA TEKLİF YOK"

"Belhanda'ya resmi teklif geldi. Muslera'ya yazılı olarak bize gelen bir teklif yok. Muslera'dan müthiş mutluyuz. Muslera, kendisini eleştirenleri biraz utandırdı."