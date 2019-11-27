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Mustafa Cengiz'den Şampiyonlar Ligi göndermesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Altın yere düşmekle asla değerini düşürmez. Bizim Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet sayısı, bütün diğer takımların toplam galibiyetinden fazladır. Galatasaray'ın son dakikada yediği golle değeri düşmez. Yel kayadan toz alır" dedi

27.11.2019 - 16:08 | Güncelleme:
Mustafa Cengiz

Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile berabere kalarak Avrupa şansını zora sokan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu. Cengiz'in sözleri şöyle:

"Galatasaray'ın olduğu her yerde mücadele vardır. Şampiyonluk hedefi vardır. Galatasaray hiçbir maçını şerefli yenilgi için oynamaz, şerefli ve onurlu galibiyetler için oynar. İnşallah hocamız ve oyuncular elinden geleni yapacak ve Galatasaray'ın şanlı adını devam ettirecek.

Sürekli başarılı ve sürekli şampiyon olunamıyor. 8 takım potanın içinde. Galatasaray şampiyonluğun her zaman adayıdır. Hedeflerimizde en ufak şaşma yok. Takılabiliriz, engellere takılabiliriz, fiziki şartlar bizi zorlayabilir. Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluk vardır. Biz bunu her zaman gösterdik. Altın yere düşmekle asla değerini düşürmez. Bizim Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet sayımız, bütün diğer takımların toplam galibiyetinden fazladır. Galatasaray'ın son dakikada yediği golle değeri düşmez. Yel kayadan toz alır."

Cengiz, 'Arda Turan'ı transfer edecek misiniz' sorusuna, "Bize gelen bir şey yok" diyerek cevap verdi.

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