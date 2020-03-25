25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bugün GSTV'ye yaptığı açıklamalar şaşkınlık yarattı. Süper Lig'in ertelenmesi ile ilgili "Maçlar oynanmasın diye yalvardım" diyen ve ertelemeden yana tavır aldıklarını belirten Cengiz'in Beşiktaş derbisi öncesi sözler yeniden gündem oldu. 15 Mart Pazar günü oynanan derbiden 3 gün önce dev maçın seyircili bir şekilde oynanması gerektiğini savunan Cengiz'in "Bu ne yaman çelişki" dedirten sözleri şöyle:
"STAT DEZENFEKTE EDİLECEK, BEŞİKTAŞLILAR DA RAHATLIKLA GELSİN"
"Panik bulaşıcıdır. Kapımızda ciddi bir sorun var. 1 kişi pozitif çıktı, ortalık yangın yerine döndü. Ben mutlaka tedbir alınması ve devletin yönergelerine harfiyen uyulması taraftarıyım. Fakat panik yapmamalıyız. Önlemleri alacaksınız. İnsan bilinmeyenden korkar. Domuz gribi, kuş gribi, sars ve ebolayı yaşadık. Piyango bizim gibilere vuruyor, gençlere vurmuyor. Bununla ilgili yazılar okudum, Çin virüs çıktığı andan itibaren bütün genetik kodları bilim insanlarına sundu. Bence aşısı çok hızlı bulunacak. Maksimum bir yıl içinde bu aşı bulunacak. Ben özellikle, bizi dinleyen kardeşlerimizden panik yapmamalarını diliyorum. Stadyumumuz dezenfekte edilecek. Beşiktaşlı kardeşlerimiz de rahatlıkla gelebilirler. Sahada lehimize ya da aleyhimize hata olmasın"
"ASLANLAR GİBİ GELELİM, OYNAYALIM"
"Bu virüs stadın içinde var da dışında yok mu? Bunu anlamıyorum. İnsanlar nasıl sosyal yaşamını birden bire keser? Bunu yapmamak gerek. Önlemimizi alalım ve İtalya'nın düştüğü hataya düşmeyelim. Biz ciddiye alıyoruz fakat bunu ülkenin ekonomisini ve sosyal yaşamını felç edecek bir panik havasına dönüştürmeyelim. Aslanlar gibi gelelim, maçımızı oynayalım. Dezenfekte edildiğinden emin olalım."
"GOL SEVİNÇLERİNİ SARILMAYARAK KUTLAYALIM"
"Gol sevinçlerini birbirimize sarılmayarak kutlayalım. Kaçarak, kapanarak ve kendimizi hapsederek hiçbir yere varamayız. Bilim insanlarının ve doktorların dediklerine aynen uyalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bütün açık ve kapalı alanları cumartesi günü dezenfekte edecek. Biz de sponsorumuzla bu hijyenik temizliği devamlı yapıyoruz. Bunu bütün spor camiasına bildiriyorum. Hijyenik açıdan içleri rahat olsun."
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