Galatasaray ile Sixt Türkiye arasında yapılan futbol takımının forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının basın lansmanı, Başkan Mustafa Cengiz'in de katılımıyla gerçekleştirildi. Mustafa Cengiz çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cengiz'in sözlerinden satır başları:

"Sixt bize müthiş bir teklif yaptı. 2 yılda 40 milyon TL'yi aşkın fiyatla göğüs sponsoru, kardeş şirketi Magderburger ise 18 milyon TL ile geldi. 60 milyon TL'yi aşkın bir katkı. Bu örnek davranıştan ötürü teşekkür ediyorum.

Siz bir kural koyuyorsunuz, kafanıza göre değiştiremezsiniz. 'Ben buna uymam, aşarım. Cezayı da ödemem' diyemezsiniz. Bunu Fenerbahçe için söylemiyorum. Biz kurallara uymak zorundayız. Kurallara uyulmazsa anarşi olur.

Allah bizi başkalarının anlaştığı futbolcuyu kandıracak durumdan korusun. Ahmet'i kandıramaz, Mehmet'i kandırabilirsiniz. Siz bir futbolcuya 2-3 kat para ödeyip sonra 'bana ceza veremezsiniz' diyemezsiniz.

Her şeyi sorabilirsiniz. Ben o konuda hiçbir limit tanımam. Başkaları gibi limitli sormam. Soruda 'limitless' olurum.

Transfer bitmez. Ne zaman başladı? 4 Ağustos. Ne zaman bitiyor? 4 Ekim. Çok bakamıyorum ama taraftarımız, 'Vay açıklayın vay' Zannedersiniz son vagon kalkıyor. Daha 2 ay var. Dinamik bir süreç, bitmez.

Biz limitler içinde kurallara, yasalara uygun olarak Galatasaray'ın çıkarları doğrultusunda her türlü alış ve satışı yaparız. Hem sportif, hem mali kıstaslar bizim için çok önemli. Ahlaki boyutlara da bakıyoruz.

Ben kuralları çiğnemişsem bana ceza verin, şike yapmışsam ceza verin. 2 yıldır faaliyet raporlarını veriyoruz, ne çıkacağını biliyoruz. Tüm kulüpler ne çıkacağını biliyor.

Limit artışına biz karşı çıkmadık. Siz kural koyuyorsunuz. Kafanıza göre değiştiremezsiniz. Trafik ışıklarının daha uzun süreli yanmasını isteyebilirsiniz ama orada bir limit var. Ben buna uymam, aşarım, cezayı da ödemem diyemezsiniz. Futbolculara milyon eurolar harcayacak halim yok. Hem karnım doysun, hem yemeğim eksilmesin diyeceksiniz. Böyle bir dünya yok. Bize diyorlar ki, gelecek yıl bu duruma düşeceksiniz. Biz cezamız neyse onu çekeriz. Cürüm cezaya tabidir

Ben bir sürü ceza yedim. Aziz Bey'den sonra rekor bende. Ödedim parayı, gıkım çıkmadı. Neden, ceza alacağımı biliyordum. Cezaya katlanmak da bir asalettir. Gelecek yıl ceza yersek, Allah şundan korusun, başkalarının elindeki futbolcuya, genç çocuklar kızmıyorum daha fazla maddi olanaklar sunarsanız, Ahmet'i değil Mehmet'i kandırabilirsiniz, 2-3 kat hem 5-6 futbolcuya 'limitless' yazarım

Nasıl sen başkan yöneticisin, haberin yok ne limit çıkacağından. Ondan sonra yazacağım oraya sınır tanımayacağım, sen sınır tanımayan doktor musun?

Tanımazsan aşiret, muz cumhuriyeti oluruz. Yanlış doğru düzelt. Haklı talep varsa düzeltin. Rakiplerimiz yarışın içinde olsun, mertçe, delikanlıca, 'fair' yarışalım. Bize yapılan haksızlıkları biliyorsunuz. Bizim de hatalarımız var, her şey de meydanda.

Bir takım isterse alır diyorlar. Futbolcular önce Galatasaray'a gelir, Galatasaray ile anlaşamazsa 2-3 kat fazla fiyatla başka yere gider. Galatasaray, Türkiye'de futbolun kıblesidir. Önce Galatasaray'a gelirler, sonra bakarlar.

Fatih Hocamız geldi, resmi olarak Arda'yı istedi. Biz de dedik ki, tamam görüşelim. Arda sağolsun, boş mukaveleye imza atarım dedi. Biz de fırsatı değerlendirdik, en düşük şekli verdik. Arda büyük bir incelik yaptı.

Bazı futbolcular bizi çok yoruyor. 4 futbolcumuz bizi çok yoruyor. Biz teknik ekibe bakarız. Lemina bildiğim kadarıyla planlarında yok. Seri'yi düşünüyoruz. Radamel Falcao da ücretinde indirim yaptı. Seri ve Lemina'ya teşekkür ediyorum. Ücret indirimini ilk yapan oyunculardan ikisi de."