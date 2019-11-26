Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda Club Brugge Başkanı Bert Verhaeghe ile bir araya geldi. Burada TRT Spor'a açıklamalarda bulunan başkan Mustafa Cengiz, karşılaşma ile ilgili olarak "İnşallah ateşli taraftarımızın gücü sahaya da yansır. Güzel bir maç olmasını ve hak edenin Galatasaray olmasını diliyorum" dedi.

'DİAGNE BİZİM FUTBOLCUMUZ'

Başkan Mustafa Cengiz, "Diagne Ocak ayında Galatasaray'a geri dönecek mi?" sorusuna "Diagne bizim futbolcumuz. Kendisinin her alanda başarılı olmasını dileriz. Kendisini kiraladık, orada candan başarılar diliyoruz" yanıtını verdi.