Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Göcek'te tatil yapan ikili, şenzlong fiyatları ilgili sorulan sorulara, "Yok abi öyle şezlonga o kadar paralar vermeyiz. Biz şezlongumuzu valize koyucaz artık ne yapalım. " şeklinde espirili bir yanıt verdi.