Antalya konserinde bir şarkısını sahnede maske ile seslendiren Mustafa Ceceli, "Antalya'da sahnede normalde maske takmam zorunlu değil ama 'Bir şarkı takayım, bakalım nasıl olacak' dedim. Nefes alamadım resmen" ifadelerini kullandı.

Ardından çift, araçlarına geçerek evlerinin yolunu tuttu.