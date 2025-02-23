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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Mustafa Alper Avcı: İlk yarı ve ikinci yarı arasında ciddi fark var - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Mustafa Alper Avcı: İlk yarı ve ikinci yarı arasında ciddi fark var

        Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, "İlk yarı ve ikinci yarı arasında ciddi bir fark var kendi oyunumuz adına'' dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 21:35 Güncelleme: 23.02.2025 - 21:35
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        "İlk yarı ve ikinci yarı arasında fark var"
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        Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Adana Demirspor deplasmanda Alanyaspor’a 3-2 mağlup oldu.

        "İLK YARI İLE İKİNCİ YARI ARASINDA CİDDİ FARK VAR"

        Maçın ardından sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, "Müsabaka ile ilgili söyleyeceklerimiz özellikle ilk yarı ve ikinci yarı arasında ciddi bir fark var kendi oyunumuz adına. İlk yarı baktığınız da Alanyaspor ile alakalı kendi düşündüğümüz senaryoyu sahada uygulamaya çalıştık. Savunma anlamında özellikle ikinci bölgede zaman zaman ön bölgede 3. bölgede pres ile kazandığımız toplarda az temas sayısıyla ön bölgede çoğalıp skor bulmak istedik. Bir nevi başarılı olduk. Hatta doğru kullanamadığımız orta sahada kazandığımız 3-4 pozisyon vardı, kazandığımız topları doğru kullanamadığımız için belki ilk yarı skor farklı olabilirdi. Tabi ikinci yarı daha farklı bir oyun oldu. Ali Yavuz’un sakatlanması planlarda biraz değişikliğe gitti. Çünkü bugün maalesef aramızda olmayan 5 tane oyuncumuz var. Deniz’in sakatlığı, Salih Kavrazlı Bryton devamında Bünyamin, Kadir gibi en son antrenmanda Abat'ın sakatlığı bugün bu genç kadroda onların dahil olması belki ikinci yarıda farklı olabilirdi. Göreve geldiğimiz 3 maç ilk Kasımpaşa maçı 70 dakika önde götürdük. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor maçı önde götürdük. Bugün benzer şekilde, genç oyuncular bugün sahada 22 yaş ortalaması olan bir takımdık. Oyuna giren Ozan 17 yaşında, Osman keza aynı şekilde. 18 yaşında genç oyuncuları bu şekilde kazanabiliriz. Daha evvelinde bahsettiğimiz geleceğin Adana Demirspor’u altyapıdan oyuncular ile beraber güzel bir jenerasyon yakalama hedefindeyiz. O yüzden bu oyuncular özellikle dediğim gibi genç oyuncular, hata yapacak ancak bu şekilde kazabiliriz onları ben oyuncuların performansından ve mücadelesinden dolayı çok mutluyum gönül isterdi 2-0‘dan sonra skoru koruyabilmek en kötü şartlarda buradan beraberlikle ayrılabilmek ama kendi kalemize attığımız gol daha sonrasında penaltı açıkçası çok net görmedim tekrar soyunma odasında baktık ama farklı bir karar verilebilir. Devamında son dakikadaki pozisyon, geliştirmemiz gereken yönler var, özellikle topa sahipken daha fazla pas oyunu oynamamız gerekiyor, daha fazla topa sahip olmamız gerekiyor. Bunları yapabilecek oyuncularımız var. Top rakipteyken biraz daha temaslı oyunu ve özellikle ön bölgedeki doğru aksiyonları presteki doğru aksiyonları biraz daha çalışmamız gerekiyor’’ diye konuştu.

        "ALKIŞLANAN BİR ADANA DEMİRSPOR TAKIMI OLACAK"

        Milli takıma çağrılan oyuncularının olduğunun altını çizen Avcı, "Sezon sonuna kadar önümüzde 12 maç var, 12 maç kaldı bu süre sonunda daha önce de belirttim, şartlar ne olursa olsun alkışlanan bir Adana Demirspor takımı olacak. Takdir edilen bir genç oyuncu grubu, milli takıma oyuncu veren bir Adana Demirspor kulübü olacak. Deniz gibi Ozan gibi, devamında bugün Arda Arnavutluk Milli Takımı'na çağrıldı. Abat bugün aramızda yoktu ama Kazakistan Milli Takımı'na çağrıldı. Bu sayıyı çoğaltmak dediğimiz gibi sezon sonunda da uzun vadede nerede olacağız onla alakalı planlamamız devam ediyor’’ şeklinde konuştu.

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