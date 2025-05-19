Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        89
        Fenerbahçe
        FB
        81
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        60
        Beşiktaş
        BJK
        59
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Trabzonspor
        TS
        47
        Göztepe
        GÖZ
        47
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Bellona Kayserispor
        KYS
        44
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Gaziantep FK
        GFK
        43
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        43
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        39
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        36
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        23
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Muşspor, Karşıyaka'yı devre dışı bıraktı: İşte 3. Lig play-off final eşleşmeleri! - Futbol Haberleri

        Muşspor, Karşıyaka'yı devre dışı bıraktı: İşte 3. Lig play-off final eşleşmeleri!

        3. Lig'de yükselme play-off 3. tur heyecanı HT Spor'da yaşandı. Üçüncü turun ikinci maçlarında gündüz seansında 3 maç oynandı. Ayvalıkgücü Belediyespor evinde Küçükçekmece Sinopspor'u 4 -1 yenerek adını finale yazdırdı. Kahramanmaraş İstiklal rakibi Sebat Gençlik Spor'u iki maçta da mağlup ederek finale çıktı. Karşıyaka, deplasmanda golsüz berabere kaldığı maçta Muşspor'a 2-1'lik skorla mağlup olarak yarı finalde play-off'a veda etti. Akşam seansında ise Balıkesirspor evinde Mazıdağı Fosfatspor'la berabere kalarak rakibini eledi. İki takımın 2. Lig'e yükseleceği finallerde Muşspor ile Balıkesirspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ile AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.05.2025 - 19:39 Güncelleme: 19.05.2025 - 22:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte 3. Lig play-off final eşleşmeleri!
        ABONE OL
        ABONE OL

        3. Lig'de yükselme play-off 3. tur heyecanı HT Spor'da yaşandı. 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki Play-Off grup finalinde Karşıyaka cezası nedeniyle taraftarından yoksun olduğu maçta Muş Spor'a evinde 2-1 yenilerek elenmekten kurtulamadı.

        Eşleşmede golsüz biten ilk maçın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki rövanşında konuk ekip 12'nci dakikada Halil ve 23'üncü dakikada Mali asıllı Türk vatandaşı futbolcusu Stanley Ohawuchi'nin golleriyle devreyi 2 farklı önde tamamladı. İkinci yarının başında 47'nci dakikada Muş, Talha Ahmet Balsu'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Hemen ardından 52'nci dakikada Onur'un golüyle umutlanan Kaf-Kaf'ın çabası maçı uzatmaya taşımaya yetmedi.

        Karşıyaka taraftarlarının seyircisiz oynama cezası nedeniyle izleyemediği maçta konuk Muş Spor taraftarları 610 kişilik deplasman tribününü tıklım tıklım doldurdu. Deplasman tribününde merdiven boşlukları bile doldu. B protokol tribününde de çok sayıda Muş Sporlu yer aldı. Maçın son bölümünde Karşıyakalılar özellikle oyunu yavaşlatan Muş Spor kalecisi Enes Çetin'e tepki gösterdi. Protokol tribününde son bölümde Karşıyakalılar ile Muşlular arasında kavgalar çıktı. Yeşil-kırmızılılarda 75'inci dakikada sakatlanan Ali Sinan, oyuncu değiştirme hakkı dolduğu için karşılaşmayı seke seke tamamlamak zorunda kaldı. Üst üste 7'nci kez Play-Off'tan eli boş dönen Karşıyaka, 8'inci yıl da 3'üncü Lig'de kalmanın üzüntüsünü yaşadı.

        REKLAM

        Balıkesirspor: 1 - Mazıdağı Fosfatspor: 1

        3’üncü Lig 2’nci Grup Play-Off 3’üncü Tur mücadelesinde Balıkesirspor evinde Mazıdağı Fosfatspor’la berabere kalarak rakibini eledi, 2’nci Lig yolunda adını finale yazdırdı.

        Eşleşmede ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanarak büyük avantaj elde eden Bal-Kes, Atatürk Stadı’nda taraftarı önündeki rövanşta hata yapmayıp finalist oldu. Mücadelede Balıkesirspor’un golünü 3’üncü dakikada Artun atarken, konuk ekibin golü 21’inci dakikada Kubilay’dan geldi. Bu sonuçla finale yükselen Balıkesirspor 24 Mayıs Cumartesi günü oynanacak final maçında 1’inci Grup’ta Karşıyaka’yı eleyen Muş Spor’la karşılaşacak. Futbol Federasyonu’nun ilan edeceği tarafsız sahada yapılacak finali kazanan taraf 2’nci Lig’e çıkacak.

        Ayvalıkgücü Belediyespor: 4 - Küçükçekmece Sinopspor: 1

        3'üncü Lig Play-Off mücadelesinde Ayvalıkgücü Belediyespor evinde Küçükçekmece Sinopspor'u 4 -1 yenerek adını finale yazdırdı.

        İlk maçta Sinopspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Ayvalıkgücü evinde oynadığı maçta 4-1 kazandı ve tur biletini cebine koydu. Normal süreyi 2-1 önde tamamlayan Ayvalıkgücü uzatmalarda 2 gol daha buldu ve müsabakada 4-1 galip ayrıldı.

        Sebat Gençlik Spor: 1 - Kahramanmaraş İstiklal: 2

        3. Lig yükselme play-off 2. Tur maçında Sebat Gençlik Spor, sahasında Kahramanmaraş İstiklal'i konuk etti.

        2-0 kaybettiği maçın rövanşında da rakibine 2-0 mağlup olan Sebat Gençlik Spor, 2. Lig umutlarını tüketti.

        Kahramanmaraş İstiklalspor'un gollerini 13. dakikada penaltıdan ve 40. dakikada Aykut Çift atarken, ev sahibinin tek golü 76. dakikada Ramazan Keskin'den geldi.

        REKLAM

        Ev sahibinde Burak Özbakır 23. dakikada kırmızı kart görürken, Ziya Alkurt 69. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

        İşte 3. Lig play-off finali eşleşmeleri:

        2. VE 3. LİG HEYECANI HT SPOR'DA

        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

        İmzalanan anlaşmaya göre Nesine 2. Lig'den 2 maç, Nesine 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

        Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vladimir Putin-Donald Trump görüşmesi sona erdi
        Vladimir Putin-Donald Trump görüşmesi sona erdi
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        3 ülkeden İsrail bildirisi
        3 ülkeden İsrail bildirisi
        Dursun Özbek'ten Muslera ve Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Muslera ve Osimhen açıklaması!
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Dervişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Dervişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        İki yıldız, tek başkan: Dursun Özbek
        İki yıldız, tek başkan: Dursun Özbek
        19 Mayıs yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı
        19 Mayıs yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı
        "Süreç öncekine göre fevkalade iyi"
        "Süreç öncekine göre fevkalade iyi"
        Adalı’nın oğlunun lüks otomobili yandı
        Adalı’nın oğlunun lüks otomobili yandı
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        "Minnetle anıyoruz"
        "Minnetle anıyoruz"
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        Victor hakkında her şey
        Victor hakkında her şey
        Habertürk Anasayfa