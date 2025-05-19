Muşspor, Karşıyaka'yı devre dışı bıraktı: İşte 3. Lig play-off final eşleşmeleri!

3. Lig'de yükselme play-off 3. tur heyecanı HT Spor'da yaşandı. 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki Play-Off grup finalinde Karşıyaka cezası nedeniyle taraftarından yoksun olduğu maçta Muş Spor'a evinde 2-1 yenilerek elenmekten kurtulamadı.

Eşleşmede golsüz biten ilk maçın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki rövanşında konuk ekip 12'nci dakikada Halil ve 23'üncü dakikada Mali asıllı Türk vatandaşı futbolcusu Stanley Ohawuchi'nin golleriyle devreyi 2 farklı önde tamamladı. İkinci yarının başında 47'nci dakikada Muş, Talha Ahmet Balsu'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Hemen ardından 52'nci dakikada Onur'un golüyle umutlanan Kaf-Kaf'ın çabası maçı uzatmaya taşımaya yetmedi.

Karşıyaka taraftarlarının seyircisiz oynama cezası nedeniyle izleyemediği maçta konuk Muş Spor taraftarları 610 kişilik deplasman tribününü tıklım tıklım doldurdu. Deplasman tribününde merdiven boşlukları bile doldu. B protokol tribününde de çok sayıda Muş Sporlu yer aldı. Maçın son bölümünde Karşıyakalılar özellikle oyunu yavaşlatan Muş Spor kalecisi Enes Çetin'e tepki gösterdi. Protokol tribününde son bölümde Karşıyakalılar ile Muşlular arasında kavgalar çıktı. Yeşil-kırmızılılarda 75'inci dakikada sakatlanan Ali Sinan, oyuncu değiştirme hakkı dolduğu için karşılaşmayı seke seke tamamlamak zorunda kaldı. Üst üste 7'nci kez Play-Off'tan eli boş dönen Karşıyaka, 8'inci yıl da 3'üncü Lig'de kalmanın üzüntüsünü yaşadı.

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Balıkesirspor: 1 - Mazıdağı Fosfatspor: 1

3’üncü Lig 2’nci Grup Play-Off 3’üncü Tur mücadelesinde Balıkesirspor evinde Mazıdağı Fosfatspor’la berabere kalarak rakibini eledi, 2’nci Lig yolunda adını finale yazdırdı.

Eşleşmede ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanarak büyük avantaj elde eden Bal-Kes, Atatürk Stadı’nda taraftarı önündeki rövanşta hata yapmayıp finalist oldu. Mücadelede Balıkesirspor’un golünü 3’üncü dakikada Artun atarken, konuk ekibin golü 21’inci dakikada Kubilay’dan geldi. Bu sonuçla finale yükselen Balıkesirspor 24 Mayıs Cumartesi günü oynanacak final maçında 1’inci Grup’ta Karşıyaka’yı eleyen Muş Spor’la karşılaşacak. Futbol Federasyonu’nun ilan edeceği tarafsız sahada yapılacak finali kazanan taraf 2’nci Lig’e çıkacak.

Ayvalıkgücü Belediyespor: 4 - Küçükçekmece Sinopspor: 1

3'üncü Lig Play-Off mücadelesinde Ayvalıkgücü Belediyespor evinde Küçükçekmece Sinopspor'u 4 -1 yenerek adını finale yazdırdı.

İlk maçta Sinopspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Ayvalıkgücü evinde oynadığı maçta 4-1 kazandı ve tur biletini cebine koydu. Normal süreyi 2-1 önde tamamlayan Ayvalıkgücü uzatmalarda 2 gol daha buldu ve müsabakada 4-1 galip ayrıldı.

Sebat Gençlik Spor: 1 - Kahramanmaraş İstiklal: 2

3. Lig yükselme play-off 2. Tur maçında Sebat Gençlik Spor, sahasında Kahramanmaraş İstiklal'i konuk etti.

2-0 kaybettiği maçın rövanşında da rakibine 2-0 mağlup olan Sebat Gençlik Spor, 2. Lig umutlarını tüketti.

Kahramanmaraş İstiklalspor'un gollerini 13. dakikada penaltıdan ve 40. dakikada Aykut Çift atarken, ev sahibinin tek golü 76. dakikada Ramazan Keskin'den geldi.

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Ev sahibinde Burak Özbakır 23. dakikada kırmızı kart görürken, Ziya Alkurt 69. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

İşte 3. Lig play-off finali eşleşmeleri:

2. VE 3. LİG HEYECANI HT SPOR'DA

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

İmzalanan anlaşmaya göre Nesine 2. Lig'den 2 maç, Nesine 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.