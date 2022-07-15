Gürses'in şarkılarından konser

Maximum Uniq Açıkhava'nın ev sahipliği yapacağı ‘Müslüm Gürses Şarkıları - Senfonik’ projesine sayılı günler kaldı. Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses'in yasal varislerinin izniyle hayata geçirilen projenin kadrosunda; Ayta Sözeri, Erkan Kolçak Köstendil, Burak Sevinç, Sitare Akbaş ve Zeynep Avcı gibi isimler Müslüm Gürses şarkılarını seslendirecek.

20 Temmuz akşamı görücüye çıkmaya hazırlanan projede ünlü isimlere aynı zamanda projenin müzik direktörü olan Cengiz Baltepe’nin yönetiminde 30 kişilik senfonik orkestrası eşlik edecek.