MÜSLÜM OYUNCULARI KİMLER?



Yönetmenliğini Can Ulkay ile Ketche’nin üstlendiği filmin müziklerinde Ender Akay ve Sunay Özgür imzası buluyor. Müslüm Gürses’in çocukluk arkadaşı, tüm yaşamı ve müzik kariyeri boyunca her zaman yanında olan, can dostu, ünlü müzisyen Burhan Bayar ise filmin genel müzik direktörlüğünü yaptı. Filmde Timuçin Esen, başrolleri Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Şahin Kendirci, Turgut Tunçalp, Güven Kıraç, Erkan Kolçak Köstendil, Caner Kurtaran ve Goncagül Sunar eşlik etti.