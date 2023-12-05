Müslüm filmi oyuncuları kimler? Müslüm filmi ne zaman ve nerede çekildi?
Türkiye'nin yetiştirdiği en güçlü seslerden biri olan Müslüm Gürses'in hayat hikayesinin sinemaya uyarlandığı Müslüm filmi, bu akşam bir kez daha izleyicilerin karşısına çıkıyor. İşte, büyük bir merakla beklenen Müslüm filminin konusu, oyuncuları, çekildiği yer ile zamana dair tüm bilgiler...
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2013 yılında akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrılan Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Müslüm Gürses'in biyografik filmi Müslüm, bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. İşte, oldukça duygusal bir film olan Müslüm'e dair bilgiler...
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MÜSLÜM OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmenliğini Can Ulkay ile Ketche’nin üstlendiği filmin müziklerinde Ender Akay ve Sunay Özgür imzası buluyor. Müslüm Gürses’in çocukluk arkadaşı, tüm yaşamı ve müzik kariyeri boyunca her zaman yanında olan, can dostu, ünlü müzisyen Burhan Bayar ise filmin genel müzik direktörlüğünü yaptı. Filmde Timuçin Esen, başrolleri Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Şahin Kendirci, Turgut Tunçalp, Güven Kıraç, Erkan Kolçak Köstendil, Caner Kurtaran ve Goncagül Sunar eşlik etti.
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MÜSLÜM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Müslüm filminin ilk sahneleri, Müslüm Gürses'in doğduğu Şanlıurfa Halfeti'de çekildi. Müslüm Gürses'in gençlik ve müziğe adım attığı yıllar Adana'da, son sahneler ise İstanbul'da çekildi.
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MÜSLÜM FİLMİ KONUSU NEDİR*
Müslüm, arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses’in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur’a odaklanılıyor.
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