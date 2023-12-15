Muşlu öğrencilerin projesi uzayda test edilecek

Bilim ve Sanat Merkezi, bu ve benzer projelerde inşallah ilerleyen süreçlerde daha iyi yerlere gelecektir. Bu tür projelerin ortaya çıkarılması için yaratılan rekabet ortamı ülke çapında olduğu gibi ilimizde de çocuklarımızın bu anlamda motivasyonunu ciddi bir şekilde artırıyor. Bu konuda dünya çapında da başarı elde etmek gurur verici."

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