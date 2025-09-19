Habertürk
        Haberler Spor Futbol Muslera'ya Güney Amerika'da soğuk duş: 16. saniyede gelen gol! - Futbol Haberleri

        Muslera'ya Güney Amerika'da soğuk duş: 16. saniyede gelen gol!

        Estudiantes formasıyla Libertadores çeyrek finalinde sahaya çıkan Fernando Muslera, Flamengo karşısında kariyerinin en şok anlarından birini yaşadı. Karşılaşmanın başlama düdüğünden sadece 16 saniye sonra ağları havalandıran Brezilya ekibi, Muslera'yı adeta hazırlıksız yakaladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 14:24 Güncelleme: 19.09.2025 - 14:24
        Muslera'ya Güney Amerika'da soğuk duş!
        Galatasaray'dan ayrıldıktan futbol kariyerine Güney Amerika'da devam etme kararı alan Fernando Muslera, Estudiantes formasıyla Libertadores çeyrek finalinde ilk büyük sınavını verdi. Ancak karşılaşma, 39 yaşındaki Uruguaylı kaleci için tam anlamıyla bir kabusa dönüştü.

        Estudiantes, çeyrek final ilk maçında Brezilya'nın güçlü temsilcisi Flamengo ile karşı karşıya geldi. Teknik direktörlüğünü eski yıldız futbolcu Filipe Luis'in yaptığı Flamengo, maça fırtına gibi başladı. Karşılaşmanın başlama düdüğünden sadece 16 saniye sonra ağları havalandıran Brezilya ekibi, Muslera'yı adeta hazırlıksız yakaladı.

        Yenilen gol sonrası Fernando Muslera büyük bir sinir patlaması yaşadı. Savunma oyuncularına yüksek sesle tepki gösteren ve ellerini havaya kaldırarak şaşkınlığını gizleyemeyen deneyimli kaleci, öfkesini uzun süre kontrol edemedi.

        Karşılaşma sonunda Estudiantes, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak ikinci maç öncesi avantajı rakibine kaptırdı.

