FERNANDO MUSLERA SAKATLIĞINDA SON DURUM

Kasımpaşa maçında sakatlanan ve karşılaşmayı tamamlayamayan Uruguaylı file bekçisinin dirseği yerinden çıkmış ve Op. Dr. Yener İnce tarafından yerine oturtulmuştu. Müsabaka günün ertesinde ileri tetkikleri yapılan tecrübeli kalecide korkulduğu gibi kırık tespit edilmemiş ve kaslarında yırtık, kapsülde kanama ve bağlarında kısmi esneme olduğu belirlenmişti.