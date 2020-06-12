Muslera, Twitter hesabından oğluna "Ege Muslera" ismini veren taraftarın ve çocuğun kimliğinin yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, "Bu inanılmaz, çok teşekkür ederim, esto es magnifico, muchas gracias." ifadelerine yer verdi.

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