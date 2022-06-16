Muslera'nın mutlu günü

Sarı-kırmızılı kulüpten Muslera'nın baba olmasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Kaptanımız Muslera ve eşi Patricia’nın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Muslera ve eşini tebrik eder, yeni doğan kızları Dominique’e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.

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