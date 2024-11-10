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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Muslera'dan Mourinho'ya: İstemiyorsa gidebilir! - Galatasaray Haberleri

        Muslera'dan Mourinho'ya: İstemiyorsa gidebilir!

        Trendyol Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Yılport Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho için sert ifadeler kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 22:06 Güncelleme: 10.11.2024 - 22:06
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        "Mourinho istemiyorsa gidebilir!"
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        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Yılport Samsunspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Fernando Muslera, maçın ardından konuştu.

        Mücadeleyi değerlendiren Muslera, "Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok büyük bir haftaydı bizim için, iki büyük maç oynadık ve kazandık. Samsunspor sezona mükemmel başladı, mükemmel götürüyorlar." ifadelerini kullandı.

        "TÜRK FUTBOLUNA HAKARETLER EDİYOR"

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sözlerine tepki gösteren Uruguaylı eldiven, "Beni üzen şey ise bütün bu mutluluklar arasında iken diğer takımlardan bazı insanların söylediği şeyler, Türk futboluna yapılan hakaretler ve bazı hakemlerin de bana şahsi olarak saldırıyor olması. 14 yıldır ilk defa bu şekilde konuşma yapma zorunda hissediyorum kendimi. Ceza sahası içinde karışamıyorum, müdahil olamıyorum. Ben Samsun oyuncusuna bir şey demiyorum, Samsun oyuncusu kızıyor, el hareketleri yapıyor ama bense en ufak bir şeyde sarı kart görüyorum. Herkese saygı gösterdim ben burada olduğum süre içerisinde, herkesten saygı bekledim, o kadar." dedi.

        "İSTEMİYORSA GİDEBİLİR!"

        Muslera, "14 yıl içerisinde 17 tane kupa kazandım ben. Buranın tarihinde benden başka kimse kazanmadı bu kadar. Benim yaptığım şeyleri, Türk futboluna olan katkılarımı düşünürseniz benim sürekli olarak Türk futbolunu ilerletme gibi bir düşüncem var. Bakıyoruz, 4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir. Böyle şeyler söylüyor, ona hiç kimse bir şeyler söylemiyor. Artık ona da birilerinin bir şeyler söylemesi gerekiyor." açıklamasını yaptı.

        "BİRAZ DAHA TARAFSIZ BAKILMASI GEREK"

        Uruguaylı kaleci, "Türk futbolunu ileriye götüren, Avrupa'da temsil eden insanların biraz daha kollanması, biraz daha en azından tarafsız bir şekilde bakılması gerektiğine inanıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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