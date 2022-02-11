Musk: Oğlum kollarımda öldü

2018'de James Riley'nin 18 yaşındaki oğlu Barrett Riley ve yan koltukta oturan arkadaşı Edgar Monserratt; Florida, Fort Lauderdale'de saatte yaklaşık 116 mil hızla giden Tesla Model S'nin kontrolünü kaybedip beton bir duvara çarparak hayatlarını kaybetti.
E-postalar ilk olarak Bloomberg tarafından paylaşılan ve 2018'de altı haftayı aşan e-posta dizisinde Musk, olay için başsağlığı diledi ve aileye kazayla ilgili verileri sağlamanın yanı sıra aileyle şahsen telefonla konuşmayı teklif etti. Musk aile ile yazışmasında, 10 haftalık oğlu Nevada Alexander Musk'ın ölümü hakkında da konuştu.
Musk, ailenin genç Tesla sürücüleriyle ilgili endişeleriyle ilgili olarak Riley'e "Sizi anlıyorum. İlk doğan oğlum kollarımda öldü. Kalp atışlarını hissettim" dediğin görülüyor.
2002'DE HAYATINI KAYBETTİ
Musk'ın oğlu 2002'de hayatını kaybetti. Eski New York Times muhabiri Ashlee Vance tarafından Musk hakkında yazılan bir biyografiye göre, Musk ve o sıradaki eşi Justine Wilson bebeği uyandırmaya gittiklerinde nefes almadığını gördüler. Biyografiye göre 3 gün yaşam desteğinde hayat mücadelesi veren Nevada Alexander Musk ardından hayatını kaybetti.
Mailde Musk ayrıca, Riley'ye araba kazasında öğrendiğinde "çok üzüldüğünü" söyledi ve "Tesla olarak, güvenliği artırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" diye yazdı. "Ailem, arkadaşlarım ve ben Tesla kullanıyoruz ve onlar yapmasalar bile ben yine de elimden gelen her şeyi yapardım" diye ekledi.
2018'DE GÜNCELLEME GELDİ
Monserratt ve Riley'nin aileleri Tesla'ya dava açıyor. Riley ailesi, kazadan sonra Tesla'nın pillerinin "kontrol edilemez ve ölümcül bir yangına dönüştüğünü" ve gençlerin "kazayla değil, pil ateşiyle öldüğünü" iddia ederek 2020'de Florida federal mahkemesinde Tesla'ya karşı bir dava açtı.
Musk, e-posta dizisinde, ebeveynlerin Tesla araçların maksimum hızının ebevynler tarafından kontrol edilebileceği bir güncelleme yapılmasını önerdi.
Haziran 2018'de Tesla, hız sınırı özelliği ile, sürücülerin bir parola kullanarak otomobilin uygulaması aracılığıyla maksimum hızı 50 mil ile 90 mil arasında ayarlamasına izin veren bir yazılım güncellemesi hazırladı. Bu özellik, kullanıcı kılavuzunda Barrett Riley'e ithaf edildi.
Tesla, davayla ilgili sorulara yanıt vermezken Bloomberg, "Riley ailesi ve Tesla davasının duruşmalarının bu yıl içinde başlayacağını belirtti.
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