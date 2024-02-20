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        Haberler Dünya Musk'ın beyin çipi projesinde yeni gelişme: Düşünerek fareyi kontrol edebiliyor

        Musk'ın beyin çipi projesinde yeni gelişme: Düşünerek fareyi kontrol edebiliyor

        Neuralink'in kurucusu Elon Musk, beynine çip nakledilen bir hastanın düşünerek bir bilgisayar faresini kontrol edebildiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 17:23 Güncelleme: 20.02.2024 - 17:23
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        Musk'ın beyin çipi projesinde yeni gelişme
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        Amerikan CNBC kanalının internet sitesinde yer alan habere göre, Musk, sosyal medya platformu X'te katıldığı sözlü sohbet odasında (spaces) ilk kez beyin çipi takılan kişinin durumuna ilişkin açıklama yaptı.

        "DÜŞÜNEREK FAREYİ EKRANDA HAREKET ETTİRİYOR"

        Musk, "Hasta, bildiğimiz kadarıyla hiçbir olumsuz etki olmadan tamamen iyileşmiş görünüyor ve fareyi kontrol edebiliyor. Sadece düşünerek fareyi ekranda hareket ettirebiliyor" diye konuştu.

        Elon Musk, 30 Ocak'ta X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir önceki gün ilk kez bir insana Neuralink tarafından üretilen çip takıldığını aktarmıştı.

        İyileşme sürecinin iyi gittiğini belirten Musk, ilk sonuçların "umut verici" olduğunu ifade etmişti.

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        Musk, ilk Neuralink ürününün adının "Telepati" olduğunu belirterek, sadece düşünerek telefon veya bilgisayarın ve bunlar aracılığıyla hemen her cihazın kontrolünün sağlandığını aktarmıştı.

        GEÇEN YIL İNSANLI DENEY İÇİN ONAY ALMIŞTI

        Neuralink, Mayıs 2023'te beyin çipi projesinin insanlar üzerinde denenmesine başlanması için ABD Gıda ve İlaç İdaresinden (FDA) onay alındığını açıklamıştı.

        Daha önce maymunlar üzerinde test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardığı kaydedilmişti.

        Musk ve bir grup mühendis tarafından 2016'da kurulan Neuralink, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi ve engelli kişilerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.

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        #Neuralink
        #Elon Musk
        #dünya
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