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        Haberler Teknoloji Musk ile Zuckerberg'in arasında Gladyatör temalı dövüş - Teknoloji Haberleri

        Musk ile Zuckerberg arasında Gladyatör temalı dövüş yapılacak!

        X'in sahibi (eski adıyla Twitter) Elon Musk ile Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in arasında yapılacak 'dövüş' organizasyonunun detayları belli oluyor. Musk, kapışmanın Antik Roma temalı bir alanda yapılacağını, İtalyan yetkililerle anlaştığını ve elde edilecek gelirin gaziler ile İtalya'daki çocuk hastanelerine bağışlanacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 10:04
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        Gladyatör temalı dövüş
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        X'in sahibi (eski adıyla Twitter) Elon Musk ile Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in sosyal medyada atışmasıyla başlayan 'kafes dövüşü' fikri gerçeğe dönüşmek üzere.

        Elon Musk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla organizasyonun detaylarını paylaştı. Musk'ın ifadeleri şöyle:

        "Dövüş benim ve Zuck'ın vakıfları tarafından yönetilecek (UFC değil). Canlı yayın bu platformda ve Meta'da olacak. Kamera kadrajındaki her şey antik Roma'dan olacak, dolayısıyla hiçbir şey modern olmayacak. İtalya Başbakanı ve Kültür Bakanı ile görüştüm. Destansı bir yer üzerinde anlaştılar. Yapılan her şey İtalya'nın geçmişine ve bugününe saygı gösterecek. Ve tüm gelirler gazilere ve İtalya'daki çocuk hastanelerine gidiyor."

        ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYORLAR

        Tesla, SpaceX ve X'in (Twitter) sahibi Elon Musk, geçtiğimiz günlerde ünlü Amerikan güreşçisi ve dövüş sanatları ustası Geroge St-Pierre ile idman yapan fotoğraflarını yayınladı.

        Mark Zuckerberg de tıpkı Musk gibi UFC şampiyonlarıyla antreman yaptı. Israel Adesanya ve Alexander Volkanovski ile antremanından Sports Bible tarafından paylaşılan görselde, "Mark Zuckerberg, Elon Musk dövüşü öncesinde UFC şampiyonlarıyla antrenman yaparken çılgın bir formda görünüyor" ifadelerine yer verildi.

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