Müsilaj bir ay önce paydos ettirdi

Marmara Denizi'nde umduklarını bulamadıkları için bir süre Karadeniz'de avlanan Tekirdağlı balıkçılar, orada da balığın azalması nedeniyle kente döndü.

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Balıkçılar, tekrar Marmara'da avlanmak istediklerinde dipte etkili olan müsilaj nedeniyle denize ağ atamadı.

Süleymanpaşa ilçesindeki barınağa çektikleri gırgır teknelerine topladıkları ağları onarmaya başlayan balıkçılar, 15 Nisan'da başlayacak av yasağından önce avlanmayı bıraktı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, müsilajın Marmara'da balıkçıların avlanmasını zorlaştırdığını söyledi.

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Denizin dibinde salyanın daha yoğun olduğunu aktaran Pehlivanoğlu, "Büyük teknelerimizdeki balıkçı arkadaşlarımız salya nedeniyle erken paydos etme kararı aldı. Allah nasip ederse 1 Eylül'de tekrar faaliyetlerine devam edecekler. Bu süreçte de ağlarının, teknelerinin bakımlarını yapacaklar. Fakat 12 metrenin altında bulunan balıkçı teknelerimiz faaliyetlerine devam edecekler" dedi.

Balıkçı İdris Şeremet de balıkçıların salya nedeniyle Marmara'ya ağ atma şansı kalmadığını dile getirdi.

Geçen ay daha çok Karadeniz'de avlandıklarını ifade eden Şeremet, "Karadeniz'de bereketli sezon geçirdik, neredeyse her gün palamut yakaladık. Hamsi oldu, istavrit oldu. Erken paydos etmemizin sebebi Karadeniz'de balık azaldı, Marmara'ya geldik. Marmara'da da salyanın çok olduğunu gördük, riske girmeden erken paydos kararı verdik. Ağ bakımlarımızı tamamladıktan sonra yeni sezon için umutla beklemeye başlayacağız" diye konuştu.