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İstanbul'da müşahitlerin başına tavandan sıva parçaları düştü

İstanbul'da bir ortaokulda oy kullanımı sırasında sınıfın tavanından beton sıva parçaları düştü. Yaralanan 2 müşahit, ambulansla hastaneye kaldırıldı

Giriş: 14.05.2023 - 16:22 | Güncelleme: ABONE OL
Müşahitlerin başına tavandan sıva parçaları düştü
DHA

İstanbul'da, oy kullanılan sınıfta tavandan sıva parçaları düştü, 2 sandık görevlisi yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Ümraniye ilçesi Aşağı Dudullu Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Sabri Orman Ortaokulu'nda meydana geldi. 3216 numaralı sandığın bulunduğu sınıftaki oy verme işlemi sırasında tavandan beton sıva parçaları düştü.

Olayda görevli 2 müşahit yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sınıfta çalışma yaparken, yaralanan 2 görevli ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından sınıfta oy verme işlemi devam etti.

Oy kullanmak için geldiğini söyleyen Muhammet Bilgen "Sınıfın içinde birdenbire çökme olmuş. Görevli 2 müşahit başından yaralanmış. Ama durumları iyiymiş" dedi. Huzur Mahallesi muhtarı Aziz Tıkır "Tavandaki sıvanın çökmesi nedeniyle 2 kişi hafif yaralanıyor. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.


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