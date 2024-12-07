Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Muş haberleri: Polis memuru evinde ölü bulundu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Polis memuru evinde ölü bulundu!

        Muş'ta görev yapan, 34 yaşındaki polis memuru Yunus Yavuz, evinde ölü bulundu. Elazığ nüfusuna kayıtlı olan polis memuru Yunus Yavuz'un evli ve 3 aylık bir bebeği olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 14:04 Güncelleme: 07.12.2024 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muş'ta olay, sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Muş Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Yunus Yavuz'dan (34) haber alınamaması üzerine evine giden arkadaşları Yavuz’u evinin banyosunda hareketsiz şekilde buldu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İHA'daki habere göre haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, genç polisin hayatını kaybettiğini belirledi.

        İLK BULGULAR KALP KRİZİ

        İlk bulgular, Yunus Yavuz’un kalp krizi geçirdiği ihtimalini ortaya koyarken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Elazığ nüfusuna kayıtlı olan polis memuru Yunus Yavuz’un evli ve 3 aylık bir bebeği olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #muş
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        Dev derbinin 11'leri
        Dev derbinin 11'leri
        İstanbul'da Şilili Escobar, İsviçreli iş insanı Kekork'u soydu!
        İstanbul'da Şilili Escobar, İsviçreli iş insanı Kekork'u soydu!
        'Otizmli öğrenciyi darp' soruşturması
        'Otizmli öğrenciyi darp' soruşturması
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon azledilemedi
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon azledilemedi
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Böyle penaltı olmaz!
        Böyle penaltı olmaz!
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Düzenli kafein tüketimi bağımlılığa yol açar mı?
        Düzenli kafein tüketimi bağımlılığa yol açar mı?
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında
        Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında
        Erkekleri tanıma rehberi
        Erkekleri tanıma rehberi
        Habertürk Anasayfa