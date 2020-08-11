Muş Belediye Başkanı AK Parti'li Feyat Asya'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Muş Belediye Başkanı Asya, partisi tarafından Ankara'da gerçekleştirilecek toplantılara katılımı öncesinde Kovid-19 testi yaptırdı. Başkan Asya'nın dün Muş Devlet Hastanesi´nde yaptırdığı testin sonucunun pozitif olduğu belirtildi. Evinde karantinada olan Asya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.