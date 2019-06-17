Mursi'nin vefat haberi üzüntüyle karşılandı

17 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mısır'ın eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda 67 yaşında hayatını kaybetti. Mursi'nin ölüm haberiyle ilgili olarak değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mısır halkının başı sağ olsun. Ailesine, yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi.
Erdoğan açıklamasının devamında şunları kaydetti:
"Ben de arabadan inerken haber aldım. Maalesef mahkeme salonunda cerayan etmiş. Ben; Mursi kardeşimize, şehidimize allahtan rahmet diliyorum. Demoktratik yollarla, yüzde 52'lik oy almak suretiyle Mısır'a Cumhurbaşkanı olan merhum Mursi'yi ve şu anda demokrasiyi bir tarafa koyarak işgalci, Mısır'ın başına geçen zalim Sisi, 50'ye yakın Mısırlıyı idam etmişti ve batı bu idamlara sessiz kalmıştır. AB üyesi ülkeler idamı yasaklarken Mısır'da katil Sisi'nin davetiyle oradaki toplantıya icabet emişlerdir. Bu iki yüzlülük, değil çok yüzlülüktür".
KALIN: BU DÜNYADA DA AHİRETTE DE HESAP VERECEKLER
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamada, "Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Bu zulüm ve katliamın failleri hesabını er ya da geç bu dünyada da ahirette de verecektir" ifadelerini kullandı.
— Ibrahim Kalin (@ikalin1) June 17, 2019
DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: HATIRASI SİLİNMEYECEK
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "Darbe Mursi'yi iktidardan uzaklaştırdı ancak hatırası silinmeyecek. Ümmet dik duruşunu unutmayacak" ifadelerine yer verdi.
— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 17, 2019
ÖMER ÇELİK: MAHKEME SALONUNDA ŞEHİT OLDU
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi'nin ölümüne ilişkin twitter hesabında açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ahlaksız ve hukuksuz darbe sonrasında cuntanın güdümündeki mahkeme salonlarında yargılanıyordu. Mahkeme salonunda şehit oldu. Şehit Mursi’ye Allah’tan rahmet diliyoruz. Şehit Mursi, hak bildiği yoldan dönmedi. Hakkın hatırını herşeyden yüksek tuttu. Onurlu bir hayat yaşadı. Darbeye direnen Şehit Mursi başta olmak üzere değerlerine sadık kalanlar bu onurun parçasıdır. Darbeye seslerini yükseltenler ve itiraz yolları arayanlar vazifelerini yaptı, yapmaya çalışıyor. Ama sözde demokratik dünya bu sınavı geçemedi. İdamlara sessiz kaldılar, darbecilere kırmızı halı serdiler. Bu utanç onların alnında yazılı olacak her zaman".
— Ömer Çelik (@omerrcelik) June 17, 2019
PROF. ALTUN: SON NEFESİNE KADAR BOYUN EĞMEDİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da mesajında şunları kaydetti:
Bütün dünyanın gözleri önünde kanlı bir darbeyle devrilen “Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı” Muhammed Mursi, mahkeme salonunda Hakk’a yürüdü.
Mekanı cennet olsun. Mısır halkının ve İslam dünyasının başı sağolsun.
Muhammed Mursi, cesur bir dava ve siyaset adamı olarak son nefesine kadar zulme boyun eğmemesiyle, hak ve adaleti haykırmaktan vazgeçmemesiyle hatırlanacak.
Mısır’da darbecilerin sırtını sıvazlayanlar, hukuksuz yargılamalara, antidemokratik uygulamalara hala kör ve sağır kalmayı tercih ediyor. Tarih, kendi çıkarları uğruna demokrasi yerine darbecileri destekleyenleri de unutmayacaktır.
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 17, 2019
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!