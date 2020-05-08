Muriç yerine Petkovic!

Fenerbahçe'de başta Tottenham olmak üzere birçok Avrupa kulübünün transfer listesinde bulunan Vedat Muriç'in muhtemel

ayrılığıyla birlikte yerine gelecek golcü konusundaki çalışmalar bütün hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertliler, müstakbel teknik direktör Nenad Bjelica’nın Dinamo Zagreb’deki öğrencisi Bruno Petkovic için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamaya yakın olduğu sızan bilgiler arasında.

1,92'LİK DEV

Bruno Petkovic, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. 1,92 boyundaki 25'lik Hırvat, bu sezon Dinamo Zagreb adına 36 maçta 11 gol kaydederken, 8 defa giydiği milli formayla beş defa ağları havalandırdı.