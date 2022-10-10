IMAN ELBANI HAKKINDA

2008 yılında Fas’ta güzellik yarışmasına katılan ve yarışmada güzellik kraliçesi seçilen Elbani, aynı yıl düzenlenen Miss Arab World yarışmasında da birinci oldu. Elbani, eğitimini Londra’da tamamladı. Eğitimi boyunca Mısır'da ve Fas'ta birçok dizi ve reklam projesinde yer aldı.

Fotoğraflar: Instagram