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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Murat Şahin: İki taraf da takdiri hak etti - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Murat Şahin: İki taraf da takdiri hak etti

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, "Maç içerisinde 2 tarafın da mücadelesiyle, iyi oyunuyla takdiri hak ettiğini düşünüyorum." dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 22:10 Güncelleme: 11.05.2025 - 22:10
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        "İki taraf da takdiri hak etti"
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        Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, 1-1 berabere kaldıkları Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Şahin, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

        Göztepe seyircisine de teşekkür eden Şahin, inanılmaz bir atmosferde oynadıklarını belirterek, "Biliyorsunuz bizim küme düşmemiz haftalar önce belli olmasına rağmen biz sadece bu sene bizim için önemli olan oynayabildiğimiz iyi oyunu oynayıp, iyi mücadelelerle veda etmek istiyoruz." dedi.

        "İKİ TARAF DA TAKDİRİ HAK ETTİ"

        Puanın artık kendileri için çok önemli olmadığını aktaran Şahin, "Oyuncularımızı değişik pozisyonlarda deneyerek veya sistemde bazı değişiklikler yaparak seneye hazırlanmaya çalışıyoruz. Bugün güzel bir maç oldu. Bir final havasında gibi bir maç oldu aslında. Bu kadar git gelin olacağı bir maçı aslında çok düşünmemiştim. Maç içerisinde 2 tarafın da mücadelesiyle, iyi oyunuyla takdiri hak ettiğini düşünüyorum. Bizim adımıza sevindirici taraf benim takımım istediği zaman, mücadele ettiği zaman neler yapabileceğini görmek istiyordum. Onu da bugün başardığımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.

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