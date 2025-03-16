Murat Şahin: Daha iyisini yapmaya çalışacağız

Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, 2-1'lik Sivasspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Şahin, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmadan galibiyetle ayrılan oyuncularını tebrik etti.

Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını dile getiren Şahin, Sivasspor maçını final olarak gördüklerini kaydetti.

"DAHA İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Bu maçın devam etmeleri açısından "olmazsa olmaz" maçlardan olduğuna dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

"Özellikle son 4 haftada 3 galibiyet alarak bu yarışın içine girebileceğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu hesapları yapabilmemiz için daha fazlasını başarmamız ve yapmamız gerekiyor. Oyuncu grubumla konuşurken de bu konuda onları ikna etmeye çalışıyoruz ki ikna olduklarını düşünüyorum. Ellerinden geldiğince saha içerisinde mücadelelerini çok iyi gösteriyorlar. Bundan sonrası için daha iyisini yapmaya çalışacağız. Oyuncu grubum ve bizler buna inanıyoruz."