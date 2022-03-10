Bir süredir kanser tedavisi gören sinema yazarı Murat Özer, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün hayata veda etmişti.

56 yaşında hayatını kaybeden Murat Özer, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı. Yorgalar Mezarlığı morgundan alınan Özer'in cenazesi, Serdivan ilçesindeki Hilal Camisi'ne getirildi. Oyuncu Feride Çetin ile evli olan bir çocuk babası Murat Özer'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Özer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanat camiasından arkadaşları katıldı.