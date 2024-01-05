Murat Kurum kimdir? Murat Kurum kaç yaşında ve nereli? İşte tam biyografisi
Murat Kurum kaç yaşında ve nereli? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski bakanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un biyografisi merak edilip araştırılıyor. İşte Murat Kurum'un biyografisi...
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AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, kamuoyunda ve ankara kulislerinde en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Özellikle, "Murat kimdir?" ve "Murat Kurum kaç yaşında, nereli?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilen soruların cevabı...
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MURAT KURUM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Murat Kurum, 1976 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakultesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1999- 2005 yıllarında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı.
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2005 – 2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı'nda Uzman olarak görev yaptı. 2006 - 2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009 - 2012 tarihleri arasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda Uzmanlık görevlerini üstlendi.
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2018’de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesine Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı. 2023 yerel seçimlerinde ise AK Parti İstanbul milletvekili olaraqk seçildi.
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Görevi boyunca TOKİ ile birçok sosyal konut kampanyaları hazırladı, 365 bin sosyal konutun yapımını sağladı. Elazığ, Malatya, İzmir, Kastamonu, Bozkurt, Manavgat, Marmaris, Giresun gibi doğal afet yaşanan kentlerde 46 bin afet konutu sosyal donatı alanlarıyla inşa ettirdi. 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından uzun süre bölgede kalarak geçici yaşam alanlarının kurulmasını, 180 bin afet konutunun yapımını başlattı. 484 millet bahçesinin yapımını başlattı, İstanbul’da 39 millet bahçesi yapımını başlattı, bakanlığı döneminde 13’ünü tamamladı.