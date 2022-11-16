"Bu Akşam Ölürüm", "Kara Gözlüm" ve "Çılgın" şarkılarıyla tanınan müzisyen, okul arkadaşlarıyla verdiği bu poza, "Adana Erkek Lisesi yıllarımı merak edeniniz var mı? Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi?" notunu düştü.

Takipçileri şarkıcıyı tanımakta zorlandı.