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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Murat Karahan'dan Sezen Aksu şarkıları

        Murat Karahan'dan Sezen Aksu şarkıları

        Türk operasının dünyaca ünlü yıldız ismi Murat Karahan, klasikleşen Sezen Aksu şarkılarıyla 13 Eylül'de Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 11:05 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:05
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        Murat Karahan'dan Sezen Aksu şarkıları
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        Türk operasının dünyaca ünlü yıldız ismi Murat Karahan, yeni hazırladığı özel albümündeki şarkıları ilk kez canlı olarak seslendireceği bir konserle dinleyicilerle buluşuyor. Karahan’ın Sezen Aksu’nun klasikleşen şarkılarını yorumlayacağı konser, 13 Eylül'de Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde, Şef Alper Kömürcü yönetimindeki Mozart Akademi Senfoni Orkestrası'nın eşliğinde gerçekleşecek.

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        Bu özel konserde, Türk popunun “minik serçesi” Sezen Aksu’nun dillere pelesenk olmuş ve milyonların gönlünde taht kurmuş şarkıları Murat Karahan'ın büyüleyici yorumu ve senfonik düzenlemelerle yeniden hayat bulacak. Konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

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        #sezen aksu
        #Harbiye Açıkhava Sahnesi
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