Murat Güloğlu artık Habertürk TV'de!

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Ünlü sunucu Murat Güloğlu, yarından itibaren hafta içi her sabah Habertürk TV'de ekranlara gelen 'Gün Başlıyor' programını Serap Belet ile birlikte sunacak.

Güloğlu ve Belet gündemdeki son gelişmeleri, günün öne çıkan haberlerini ve önemli başlıkları ekranlara taşıyacak.



Serap Belet ve Murat Güloğlu'nun sunumuyla Gün Başlıyor hafta içi her sabah saat 06.00'da Habertürk TV'de!