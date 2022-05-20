"Her şey yolunda"

HABERTURK.COM

1 Mart 2018'de uçak kazasında yaşamını yitiren Mina Başaran'ın eski nişanlısı Murat Gezer, 2021 yılında Nazlı Çarmıklı'yla dünyaevine girmişti.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şimdilerde baba olmaya hazırlandığı öğrenilen Gezer, Bebek’teki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Murat Gezer, muhabirlerin, "Hayırlı olsun. Nazlı Hanım hamile, siz de baba oluyorsunuz. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna, "Çok teşekkür ederim. Her şey yolunda, gayet iyi gidiyor." demekle yetindi. İş insanı, ardından aracına binip, hızla oradan uzaklaştı.