"SANA MİNNETTARIM"

Gezer, "Mina'm... Minik kalpli meleğim... Bugün sen gideli birinci senemiz. Sen yerine birini koyamadığım gururum, bir tanecik meleğimsin. Bana yaşattığın tüm güzellikler ve anılar için sana minnettarım... Murty'n" ifadelerini kullanmıştı.