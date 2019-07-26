26 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Murat Dedeman kimdir? Soruları merak konusu oldu. Dedeman Otellerinin sahibi, Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman hayata gözlerini yumdu.
MURAT DEDEMAN ÖLÜM NEDENİ NEDİR?
68 yaşında ölen Dedeman'ın, kalp ameliyatı sonrası enfeksiyon nedeniyle öldüğü bildiriliyor.Dedeman ailesi 6 ay önce de bireysel silahlanmaya karşı mücadelesiyle tanınan Nazire Dedeman Çağatay'ı kaybetmişti.
MURAT DEDEMAN KİMDİR?
Murat Dedeman 1951 yılında Ankara'da dünyaya geldi. TED Ankara Koleji ardından Ankara İktisadi ve İdari İlimler Akademisinden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından babası Mehmet Kemal Dedeman'ın yanında iş hayatına atıldı. Uzun süre Dedeman Topluluğunun birçok yönetim kademesinde görev alan Murat Dedeman 1992 senesinden bu yana Dedeman Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlık görevini sürdürdü.
Murat Dedeman TUGEV, SKAL, TUROB, TUSIAD, Umut Vakfı Kurucu Mütevellisi olmanın yanı sıra Kayseri İli Yardım Derneği, TED Ankara Kolejliler Derneği, TED İstanbul Koleji Vakfı, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, TABA gibi sosyal, sportif, kültürel, mesleki dernek ve vakıflarda Yönetim Kurulu Üyeliklerine sahiptir. Ayrıca 6 Nisan 2007 yılında da Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Murat Dedeman bir süre Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı da yaptı.
1980 yılında Şanver Hanım ile evlenmiş ve evliliği 2004 yılında son buldu. Bu evliliğinden Rıfat ve Banu isimlerinde iki çocuğu var. Ardından 6 sene Ukrayna asıllı Olga Shylova ile bir birliktelik yaşamış bu birlikteliğinden de 2010 doğumlu Sofia Satin isminde bir kızı bulunuyor. 2018 yılında ise kendi sahip olduğu Gayrettepe'deki Dedeman Otel'de Sevda Zengin ile evlendi.
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