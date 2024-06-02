Murat Cemcir: Duai'den nişanlım geldi

"MURAT AĞABEY BEYAZ EŞYALARIMI ALDI"

Bu esnada gelen bir çiçekçi ise "Ben evleniyorum, Murat ağabey benim beyaz eşyalarımı aldı. Allah, ondan razı olsun" ifadelerini kullandı. Cemcir, çiçekçiyle fotoğraf çektirdi.