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        Haberler Magazin Murat Cemcir: Duai'den nişanlım geldi - Magazin haberleri

        Murat Cemcir: Duai'den nişanlım geldi

        Murat Cemcir, Bebek'te yanında bir kız arkadaşıyla görüntülendi. Kız arkadaşı, basın mensuplarını fark edince ünlü oyuncunun yanından ayrıldı. Cemcir, "Hanımefendi sevgiliniz mi?" sorusu üzerinde "Dubai'den nişanlım geldi" diyerek kahkaha attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2024 - 09:56 Güncelleme: 02.06.2024 - 09:56
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        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Murat Cemcir, Bebek sokaklarında yanında bir kız arkadaşı ile yürürken objektiflere yansıdı.

        • 2

          Murat Cemcir'in yanındaki kız arkadaşı, gazetecileri görünce ünlü oyuncunun yanından ayrıldı. Bunun üzerine Cemcir, "Hanımefendi sevgiliniz mi?" sorusu üzerinde "Dubai'den nişanlım geldi" diyerek kahkaha attı.

        • 3

          Daha sonra tiyatro oyununun yemeğine geldiklerini ifade eden Murat Cemcir, "Gözlük takıyorum ama sarhoş değilim. Yanlış anlaşılma olmasın" dedi.

        • 4

          "MURAT AĞABEY BEYAZ EŞYALARIMI ALDI"

          Bu esnada gelen bir çiçekçi ise "Ben evleniyorum, Murat ağabey benim beyaz eşyalarımı aldı. Allah, ondan razı olsun" ifadelerini kullandı. Cemcir, çiçekçiyle fotoğraf çektirdi.

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