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        Haberler Müzik Murat Boz'un 'Derin Mevzular' klibine ödül - Magazin haberleri

        Murat Boz'un 'Derin Mevzular' klibine ödül

        Murat Boz'un Evem Lawton yönetmenliğinde Los Angeles'ta çekilen 'Derin Mevzular' adlı şarkısının klibi, LA Cinematography Awards'da 'En İyi Klip' dâhil olmak üzere üç 'Golden Eagle' ödülü kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 09:42 Güncelleme: 22.12.2023 - 09:42
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        'Derin Mevzular' klibine ödül
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        Murat Boz'un 'Derin Mevzular' şarkısının klibi Ecem Lawton yönetmenliğinde Los Angeles'ta çekilmişti.

        Klip, LA Cinematography Awards'da 'En İyi Klip' dâhil olmak üzere üç 'Golden Eagle' ödülü kazandı. 'Derin Mevzular', 'En İyi Sinematografi' ve 'En İyi Şarkı' ödüllerine layık görüldü.

        Ecem Lawton, kliple New York'ta düzenlenen Best Actor & Director Awards'da ise 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazandı.

        Klip aynı zamanda Prague Music Awards'da 'Honorable Mention' ödülüne layık görüldü. Klip, Prague Film Festivali ve Kosice Film Festivali'nde de 'Official Selection' kategorilerine seçilerek izleyicilerle buluştu.

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        #murat boz
        #Derin Mevzular

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