Murat Boz'un 'Derin Mevzular' klibine ödül

REKLAM advertisement1

Murat Boz'un 'Derin Mevzular' şarkısının klibi Ecem Lawton yönetmenliğinde Los Angeles'ta çekilmişti.

Klip, LA Cinematography Awards'da 'En İyi Klip' dâhil olmak üzere üç 'Golden Eagle' ödülü kazandı. 'Derin Mevzular', 'En İyi Sinematografi' ve 'En İyi Şarkı' ödüllerine layık görüldü.

Ecem Lawton, kliple New York'ta düzenlenen Best Actor & Director Awards'da ise 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazandı.

Klip aynı zamanda Prague Music Awards'da 'Honorable Mention' ödülüne layık görüldü. Klip, Prague Film Festivali ve Kosice Film Festivali'nde de 'Official Selection' kategorilerine seçilerek izleyicilerle buluştu.