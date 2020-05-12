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Şarkıcı Murat Boz, tüm dünyaya yayılan salgın nedeniyle gerekli tedbiri elden bırakmıyor.

Bu süreçte neler yaptığını zaman zaman takipçileriyle de paylaşan Boz, karantina günlerinde bu kez, çocukluk yıllarını andı.

Şarkıcı, sünnet düğününde çekildiği bir fotoğrafı yayınlayarak, "Yumurtanın sarısı gitti de onun yarısı adlı çalışmamız 25.06.1989" ifadelerini kullandı.

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