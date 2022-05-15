Murat Boz'dan Bursa konseri

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Popçu Murat Boz, 'Yıldızlı Konser Akşamları' kapsamında Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyicileriyle bir araya geldi.

Şarkılarını Bursalılar ile seslendiren Boz, "Siz benim tüm şarkılarıma eşlik ettiniz, ben de size var gücümle sesleniyorum; Bursa şahanesiniz" dedi.