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Murat Başoğlu ölümden dönmüş! - Magazin haberleri

Murat Başoğlu ölümden dönmüş!

Bir dönemin ünlü sunucusu ve oyuncusu Murat Başoğlu'nun, aort damarının büyümesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve acilen ameliyata alındığı ortaya çıktı. 24 saat yoğun bakımda, 17 saat de entübe olarak tedavi gören Başoğlu, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

07.10.2021 - 18:04 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2017 yılında yeğeni Burcu Başoğlu’yla Bodrum'da teknede uygunsuz şekilde görüntülenen ve ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlayan Murat Başoğlu’nun 20 Eylül’de hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

  • Acil servise başvuran 53 yaşındaki Başoğlu’nun kalp tomografisi çekildi ve aort damarının 5.7 santimetreye kadar büyüyerek riskli boyuta geldiği tespit edildi.

  • 24 SAAT YOĞUN BAKIM, 17 SAAT ENTÜBE

    Ameliyata alınan ve 1 gün yoğun bakımda kalan sunucu, normal odaya alındıktan sonra sağlık durumu hakkında açıklama yaptı:

    Sevgili dostlarım, 20 Eylül akşamı geçirdiğim rahatsızlık sonrası acil olarak çekilen kalp tomografisinde aort damarı 5.7 cm ye kadar büyüdüğü için riskli boyuta gelmiş bulunuyordu. Bunun üzerine 23 Eylül'de ameliyata alındım. 6 saat süren açık kalp ameliyatının sonunda aort ve aort kapakçıklarım değişti ve 24 saat yoğun bakımda, 17 saati entübe olarak kaldım. Daha sonrasında normal odaya alındım. Biraz geç haber verdim sizlere. Çünkü önce iyileşeyim, her şey normale dönsün istedim.

  • DAVADAN BERAAT ETTİ

    Başoğlu, Bodrum'da öz yeğeniyle uygunsuz ilişki yaşadığı iddiasıyla, ’hayasızca davranışta bulunmak’ suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etmişti.

    Sunucu, daha sonra boşandığı eşi Sadiye Hande Bermek’i ölümle tehdit ettiği ve yanındaki arkadaşını darbettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

  • "GÜZEL BİR YIL YAŞAYACAĞIM"

    Murat Başoğlu, "Herkes zor günler geçirebilir, ben de çok kötü günler geçirdim ama Allah'ın izini ile her şeyi atlattım. Güzel bir yıl yaşayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

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