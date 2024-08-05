Murat Başaran: Gündeme gelmek için absürt şeyler yapanlar var

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Murat Başaran, KKTC'de sahne aldı. Sahne sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, gazetecilerin, "Sizi hiç başka sanatçılarla polemik yaşarken görmüyoruz. Bu bir tercih meselesi mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi: Kendime hep uzun vadeli yatırımlar yaptım. Sektörde daha yeniyken, o zamanlar bana, 'Şuna şunu söyle, buna bunu söyle' diyorlardı. Ben de 'Beğendiğim bir sanatçıya neden onu söyleyeyim?' diyordum. Hâl ve hareketini beğenmediğim sanatçılar da var. Gündeme gelmek için absürt şeyler yapanlar da var. Bunları çok tercih etmiyorum. Ailemle, bestelerimle ve şarkılarımla gündeme gelmeyi daha çok tercih ediyorum.