Kültür A.Ş.’nin Genel Müdürü Murat Abbas tutuklu olduğu Marmara Cezaevi’nden 17 Nisan’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi. Özel avukatıyla birlikte soruşturma savcısına 4 sayfa ifade verdi. Anlattıklarıyla etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Murat Abbas’ın ifadesinin tamamına HABERTÜRK ulaştı. Abbas kimlik tespitinde aylık gelirinin 200 bin TL olduğunu belirterek, Kültür A.Ş.’deki görevine 14 Aralık 2020’de başladığını anlattı.

Abbas ifadesinin devamında şunları söyledi: “Amacım sadece İstanbul’a kültürel manada katkı sunmaktı. Kültür A.Ş.’nin faaliyet alanları kültürel işlerle alakalıdır. Genel Müdür olarak göreve başladığımdan itibaren ilk 5 ay içerisinde bizzat Murat Ongun tarafından tarafıma bazı reklam mecralarıyla alakalı işlerin belirli firmalara verilmesi ile alakalı söylemleri ve talimatları oldu. Hatırladığım kadarıyla ve örnek vermek gerekirse Kadıköy İskelesi’ndeki reklam alanlarının Murat Kapki’nin firmasına, İstanbul Çiçekleri Büfeleri ihalesinin ise Ali Tarakçı’nın şirketine verilmesiyle alakalı bizzat bana Murat Ongun’un söylemleri oldu. Ben bu talimatların birçoğunu yerine getirmedim. Her şeyi usulüne uygun olarak yapmaya çalıştım. Fakat bu baskılar neticesinde göreve başladığım üçüncü ayda bu görevi yapamayacağımı anlayıp istifa dilekçesini Murat Ongun’a, Ertan Yıldız’a ve Yiğit Özduman’a mail attım. Sonra bu üç kişiyle Kalamış’ta ismini hatırlamadığım bir otelde toplantı yaptık ve beni göreve devam etmem yönünde ikna ettiler.”

“BÜYÜK BÜTÇELİ ORGANİZASYONLARLA ONGUN İLGİLENİRDİ”

Bu süreçten sonra reklam işlerinin dışında kalmayı ve sadece kültür ve sanat alanında faaliyet göstermek istediğini söyleyen Abbas, “Bu tarihten sonra da beni reklam ihalelerine hiç karıştırmadılar. Bu işleri Genel Müdür Yardımcım Doğan Hamit Doğruer üzerinden organize ettiler. Benden önceki Genel Müdür Serdal Taşkın zamanında Kültür A.Ş.’nin kendi faaliyetlerinin yanı sıra iletişim koordinatörlüğü kısmı tamamen benim inisiyatifim dışında Murat Ongun tarafından yürütülmekteydi. Ama resmiyette Kültür A.Ş. faaliyetinde bulunduğu için benim imzam ile işler yürümekteydi. İletişim Koordinatörlüğü kısmında yine Murat Ongun’un yönetiminde Barış Kılıç, Ceyda Kıryak, Gökhan Köseoğlu isimleri vardı. İletişim koordinatörlüğü kısmında reklam, milli bayramlarla ilgili organizasyonlar, büyük bütçeli özel günler ile alakalı büyük organizasyonlar organize edilir, bunlarla ilgili sanatçı, prodüksiyon (sahne, saha vs) bütçeleri tamamen Murat Ongun tarafından belirlenirdi. Yapılan ihaleler, ihale kontrol birimi tarafından kontrol edilir, en son aşamada bana imzaya gelirdi. Ben sadece imza atardım ama imza aşamasına kadar yapılan işlemler ile alakalı herhangi bir bilgim yoktur. Ben bu alanda da (ihale, sözleşmeler vb) uzman biri değilim. Benim yardımcım olan Doğan Hamit Doğruer tarafından bu hizmet alımları ve ihaleler düzenlenirdi. Yine 2022 senesinde beyin ve kalp ile alakalı bir sağlık problemim olduğundan dolayı yine görevden ayrılmaya çalışsam da beni bahsettiğim kişiler yine seçime kadar idare et vs. gibi söylemlerle ikna ettiler ve çalışmaya devam ettim.” Dedi.