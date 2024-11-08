Munzur Vadisi'nin sevimli sakinleri sincaplar kış hazırlığında
Tunceli'de sonbaharın gelişiyle ormanlarda hareketlilikleri artan sincaplar, buldukları besinleri yuvalarına taşıyarak zorlu kış şartlarına hazırlanıyor
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Sarp dağların arasında kurulu Tunceli, el değmemiş doğası, endemik türleri ve yaban hayatı çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.
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Dört mevsim farklı güzellikler sunan kentte, bozayı, kurt, vaşak, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban keçisi, kartal, akbaba, ur kekliği ve su samuru gibi türler yaşıyor.
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Kentte yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan Munzur Vadisi Milli Parkı da yılın her döneminde siyah, gri ve kahverengi sincaplara ev sahipliği yapıyor.
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Milli parktaki belirli alanları mesken tutan sincaplar, günün belirli saatlerinde yuvalarından ayrılarak ormanlardaki ağaçlarda yiyecek arıyor.
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Sincaplar, buldukları palamut ve cevizlerle karınlarını doyurup bir kısmını da kış için yuvalarına taşıyor.
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Sevimli halleriyle dikkati çeken sincaplar, milli parka gezmeye gelen vatandaşların da ilgi odağı oluyor.
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