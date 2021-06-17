AA

Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında bulunan, kent merkezine 8 kilometre uzaktan başlayarak Ovacık'a kadar uzanan Munzur Vadisi Milli Parkı, yaz aylarında yeşilin tonlarıyla ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

AA'nın haberine göre rengarenk çiçek ve otların arasında uçuşan kelebeklerin de doğaya ayrı güzellik kattığı milli park, nesli koruma altında ve avlanması yasak olan yabani hayvan türlerine de ev sahipliği yapıyor.

Bozayı, su samuru, vaşak, tilki, kurt, domuz ve sansar gibi canlıların yaşadığı milli park, yaban keçilerinin yavrulama sezonun başlamasıyla canlılık kazandı.

Annelerinin yanında görülmeye başlanan yaban keçisi yavrularının kayalıklarda koşturup zıplamaları, renkli görüntüler oluşturuyor.

Günün belirli saatlerinde annelerinden emdikleri sütle beslenen yavrular, kartal, vaşak ve kurt saldırılarına karşı da kaya oyuklarına gizlenerek hayatta kalmaya çalışıyor.

Milli parkta, yiyecek aramak için sık sık Tunceli-Ovacık kara yoluna inen kır tavşanları da dikkati çekiyor.